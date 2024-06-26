В сети стали появляться различные тревожные слухи о ситуации в Покровске, журналист Юрий Бутусов рассказал о реальной обстановке на этом направлении.



В реальности ситуация следующая: фронт близок к Покровску, и враг пытается продвигаться к городу. Покровск, Мирноград, Селидово и Курахово находятся под прицелом российских войск, которые стремятся наступать.

Украинские военные делают все возможное, чтобы не позволить противнику приблизиться к этим городам. Хотя существуют объективные проблемы, такие как отсутствие стационарной эшелонированной линии обороны, которая могла бы защитить войска и гражданское население от ударов авиации и артиллерии, украинские силы уверены в своей способности удерживать позиции.

«Важным фактором является то, что российские войска несут значительные потери, что делает невозможными масштабные наступательные действия и стремительные прорывы. Наши войска продолжают оборонять города и не допустят внезапного захвата территорий» - рассказал Бутусов.

Он заметил, ситуация остается сложной и вызывает большое беспокойство. Тем не менее, украинские военные прилагают все усилия для защиты городов:

«Ситуация очень трудная, очень трудная в этом направлении. И она, безусловно, это большое беспокойство вызывает» - добавил Бутусов.

Важно надеяться, что командование будет принимать системные меры для укрепления обороны и предотвращения повторения ситуаций, подобных тем, что происходят под Авдеевкой, где бои ведутся в открытом поле на плохо укрепленных позициях.

Горожанам следует сохранять спокойствие и доверять украинским воинам, которые ежедневно рискуют жизнью ради безопасности страны.

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