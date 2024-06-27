Силы обороны Украины нанесли удар по центру дальней космической связи оккупантов под Евпаторией. Этот удар был давно ожидаем. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что в Крыму остается более сотни различных военных объектов, которые активно используются в войне против Украины.

"Центр космической связи представляет собой систему управления российскими спутниками, входящими в радионавигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. Именно с помощью этой системы оккупанты наводят ракеты на украинские объекты. Этот удар должен был быть ожидаем, а так устроили им сюрприз" - заметил эксперт.

Удар по этому управленческому механизму должен уменьшить точность работы российских ракет, так как на системе завязаны многие механизмы, включая морское и воздушное позиционирование.

По словам Свитана, в данный момент идет подготовка к появлению в Украине истребителей F-16. Для Сил обороны важно очистить территорию от российских радиотехнических войск, уничтожить локаторы, системы связи и ЗРК, чтобы эффективно использовать F-16 в боевых действиях.

Также эксперт добавил, россияне подтягивают резервы не только вдоль всего восточного фронта. Эти резервы охватывают участки от Старомайорского, Времевского выступа, Угледара, Донецка, Горловки и Бахмута до Лисичанска и Купянска, что составляет более 200 километров фронта.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.