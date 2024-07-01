План противника состоит в том, чтобы навязать идею всеобъемлющего мира, которая на самом деле будет означать капитуляцию Украины и сдачу её территорий.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов поделился, в рф считают, что осенью, перед наступлением зимы, украинский народ станет более уступчивым, если летом удастся окончательно подорвать энергосистему.

Примером этого является ситуация после атаки, которую провели несколько дней назад, когда Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии всех 27 летевших "Шахедов". В то же время в нескольких областях Украины было зафиксировано разрушение энергетических объектов.

Военный аналитик подчеркнул, что Украина противостоит этому плану врага исключительно военными средствами, используя системы противовоздушной обороны.

"Они продолжают план по выходу на границы области, теперь они хотят выполнить одну важную задачу: перерезать трассу Покровск – Константиновка. Эта дорога является основным маршрутом снабжения украинских войск, обеспечивая их на четырёх ключевых направлениях: Покровском, Краматорском, Кураховском и Торецком" - рассказал эксперт.

Ранее он рассказал, в Харьковской области активное наступление оккупантов не просто затормозилось. Попытки захватить Волчанск превратились в попытки освободить россиян с завода.

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