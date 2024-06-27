Оккупанты продолжают план по выходу на границы области, теперь они хотят выполнить одну важную задачу: перерезать трассу, откуда мы получаем снабжение.

Пытаясь прорваться к городу, чтобы перерезать трассу-Покровск-Константиновка, оккупанты заметно активизировались в этом направлении. Все делается для того, чтобы выполнить их важнейшую по участку задачу - отрезать наши силы от поставок снабжения, о чем рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

"На Покровском направлении наблюдается крайне интенсивное давление со стороны противника. В течение суток количество атак может достигать 45-47.А рядом по направлениях россияне действуют в ином режиме: двое-трое суток атакуют, затем делают такой же перерыв для "отдыха". У них чуть дальше есть еще одна задача", - россказал эксперт.

По словам эксперта, также сейчас россияне стремятся выйти к реке Оскол и захватить Купянск, а также железную дорогу, проходящую через город. Это необходимо им для соединения с российскими Валуйками и получения оттуда техники, вооружения и боеприпасов.

Ранее Жданов заметил, план противника состоит в том, чтобы навязать идею всеобъемлющего мира, которая на самом деле будет означать капитуляцию Украины и сдачу её территорий.

"Они продолжают план по выходу на границы области, теперь они хотят выполнить одну важную задачу: перерезать трассу Покровск – Константиновка. Эта дорога является основным маршрутом снабжения украинских войск, обеспечивая их на четырёх ключевых направлениях: Покровском, Краматорском, Кураховском и Торецком" - рассказал эксперт.

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