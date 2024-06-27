Процесс начинается с подлета к точке сброса на сверхмалой высоте, обычно от 10 до 15 метров над землей

В условиях отсутствия воздушного превосходства и плотной насыщенности средствами противовоздушной обороны, украинские пилоты вынуждены применять нестандартные тактические решения.

Одним из таких решений стало использование французских управляемых авиабомб по особой тактике, о чем рассказал в социальной сети военный аналитик Агил Рустамзаде.

Так, военные решили использовать Французские управляемые авиабомбы AASM «Hammer» новым способом. Процесс начинается с подлета к точке сброса на сверхмалой высоте, обычно от 10 до 15 метров над землей. Эта высота выбрана для минимизации вероятности обнаружения и поражения самолета вражескими системами ПВО. Летая на такой низкой высоте, пилоты используют естественные препятствия и рельеф местности для укрытия от радаров противника.

По словам военного, после достижения точки сброса самолет резко набирает высоту, выполняя маневр, известный как кабрирование. Этот энергичный набор высоты позволяет самолету быстро подняться на высоту более 300 метров, с которой и производится сброс авиабомбы.

Эксперт заметил, эта новая тактика имеет решающее значение, так как она существенно снижает риск поражения самолета средствами ПВО, расположенными на земле. На такой высоте бомба успевает набрать нужную скорость и направиться к цели, в то время как самолет уже уходит от потенциального огня противника.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.