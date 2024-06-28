Оккупанты постараются захватить как можно большую территорию или оттеснить наши силы к последней линии обороны на Донбассе.

В ближайшие недели российские войска могут попытаться оттеснить украинские силы к городам-крепостям, которые представляют собой последнюю линию обороны на Донбассе.

На Донецком фронте продолжаются интенсивные боевые действия, но ситуация не является катастрофической. Об этом в эфире высказался руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Украинские войска, при необходимости, отступают на более выгодные позиции, делая это организованно и под огневым прикрытием, избегая паники и беспорядочного бегства с поля боя.

«В то же время существует вероятность, что в скором времени российские войска достигнут последней линии обороны. В ближайший месяц ожидается активизация боевых действий на Донецком фронте, где враг постарается захватить как можно большую территорию или, по крайней мере, оттеснить наши силы к городам-крепостям. Эти города-крепости включают Славянск, Краматорск, Константиновку и Покровск» - поделился эксперт.

Однако, несмотря на усилия противника, на некоторых участках фронта российские войска не добиваются тактических успехов, например, в районах Угледара и Марьинки, заметил Мусиенко. Украинские силы продолжают оказывать упорное сопротивление и удерживать свои позиции, несмотря на интенсивные атаки.

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