Недавно появились заявления о том, что войска КНДР окажутся в Донецкой области. Пропагандистское значение больше, чем реальное воздействие на результат боевых действий. Об этом в студии Politeka Online рассказал Григорий Тамар офицер армии Израиля в отставке, военный историк.

«Среди некоторых представителей стран НАТО есть мнение, что необходимо помогать не только оружием, но и посылать войска. Речь пока идет о вспомогательных подразделениях, которые приблизят момент, когда польские или чешские войска окажутся в зоне конфликта. Это могут быть войска связи, ПВО, инженерные и мобильные войска» - заметил эксперт.

Сегодня появилась информация от CNN, что Байден может отменить фактический запрет на отправку американских военных, и они могут присутствовать в Украине для помощи в ремонте и обслуживании предоставленного штатами вооружения. Это лишь иллюстрирует текущую ситуацию.

«С одной стороны Северная Корея, с другой — Соединенные Штаты Америки. Это подтверждает слова министра иностранных дел Турции, что война в Украине может перекинуться на другие страны и перейти в ядерную стадию» - поделился эксперт.

Он также упомянул, недавно состоялся первый разговор между главами Министерств обороны России и США за полтора года. Одной из тем разговора был инцидент с американским дроном, который наводил удары по Крыму. Это разговор показывает важность сохранения линии коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины.

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