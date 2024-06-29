Операторы дронов сбрасывают боеприпасы на врага, чтобы максимально разгрузить пехоту, так как противник движется почти постоянно - утром, ночью и днем.

Во время ожесточенных боев за Марьинку российские войска постоянно атаковали город большими группами. Украинские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стремились как можно быстрее обнаружить врага, чтобы не допустить его к позициям украинских пехотинцев, рассказали военнослужащие 95 десантно-штурмовой бригады Андрей с позывным "Арни", Виталий с псевдонимом "Голубь" и "Рыжий" в интервью Новинарня.

Военнослужащий отметил, что операторы БПЛА пытаются держать оккупантов на расстоянии не менее полукилометра от украинских пехотинцев. Однако возможности дронов зависят от ландшафта, будь то лес или поле.

Операторы сбрасывают боеприпасы на врага, чтобы максимально разгрузить пехоту, так как противник движется почти постоянно - утром, ночью и днем. Их задача - предотвратить контактные бои и нейтрализовать врага до того, как он достигнет украинских позиций.

Бойцы вспоминали более напряженные времена, когда противник наступал интенсивнее, направляя ежедневно группы по 20-40 человек. Сейчас же враг изменил тактику, используя корректируемые авиационные бомбы и минометы, отправляя на штурм небольшие группы по 5-6 человек.

"Сбросы годятся в основном для живых целей, а по технике больше работают FPV. Если мы обнаружили вражескую БМП, сразу летим "встречать" пехоту, чтобы попасть сбросом в момент спешивания с брони. Если, конечно, нас не опередят собратья с FPV", - делится военный.

Один из самых эффектных ударов, по словам Виталия, произошел возле Победы, где была использована гора противотанковых мин, образовавшая большую воронку. Войска, длительное время удерживавшие оборону под Марьинкой, утверждали, что длительное пребывание на одном месте дает преимущество, так как позволяет хорошо изучить врага и его логистику.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.