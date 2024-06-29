Аналитик также добавил, подтягивание подразделений к линии боевого соприкосновения указывает на то, что решение командованием противника уже принято.

На Покровском направлении наблюдается частичная перегруппировка сил и средств группировки войск "Центр" врага. Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале рассказал, командование врага, вероятно, усиливает передовые подразделения. Это, скорее всего, связано с необходимостью восстановления боеспособности.

В ближайшее время ожидается прибытие подразделений мотострелковых полков 27-й мотострелковой дивизии. Возможные направления их ввода в бой включают действия в полосе по направлению на Александрополь или Калиново, а также усиление усилий по направлению на Новоселовка Первая в зоне ответственности 15-й омсбр.

В течение последних двух дней враг пополняет передовые подразделения 30-й и 35-й омсбр, действующие по направлению на Воздвиженка и Прогресс. По всем признакам, это направление станет главным для приложения усилий группировки войск "Центр".

Эксперт заметил, в ближайшее время станет понятно, какое именно направление выбрало российское командование. Либо оно продолжит вытеснение украинских войск западнее рек Волча и Казеный Торец, сосредотачивая усилия в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Прогресса и Яснобродовки, либо сместит главные усилия ближе к Торецкому району обороны ВСУ, активизируясь по направлению на Калиново и Александрополь, а также восточнее Северного.

Аналитик также добавил, подтягивание подразделений 27-й мотострелковой дивизии к линии боевого соприкосновения указывает на то, что решение командованием противника уже принято.

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