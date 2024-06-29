Это также затрудняет возможность организовать масштабное наступление до рубежей Новоселовка — Дробышево и Лиман — Ямполь.

На Лиманском направлении украинские войска успешно провели контратаки, значительно осложнив планы противника. Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале рассказал, командование группировки войск "Запад" врага, сместив основное внимание севернее, не заметило активных действий ВСУ восточнее сёл Терны и Ямполевка.

Благодаря этому маневру наши силы смогли продвинуться на 1,5 км на восток. Это усложнило выполнение замысла противника по ликвидации украинского плацдарма на реке Черный Жеребец.

Эти успешные контратаки ВСУ последовали за аналогичными действиями в Серебрянском лесничестве, где украинские силы отодвинули врага к северу от Белогоровки на 1,5-1,8 км. Командование 25-й общевойсковой армии противника и группировка войск "Запад" не ожидали активных наступательных действий ВСУ на Лиманском направлении, сосредоточив усилия на Купянском направлении и в сторону города Боровая, рассказывает аналитик.

Подразделения мотострелковой дивизии и два мотострелковых полка армии врага в это время находились в стадии перегруппировки и подготовки к возобновлению наступательных действий в сторону Ямполевки и Терны.

Однако, существенных изменений в пользу ВСУ пока не наблюдается, но эти контратаки усложняют противнику достижение ближайшей задачи — ликвидации южной части украинского плацдарма на реке Черный Жеребец.

Это также затрудняет возможность организовать масштабное наступление до рубежей Новоселовка — Дробышево и Лиман — Ямполь, что необходимо противнику для проведения наступательной операции в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Однако, несмотря на конец июня, противник не смог добиться значительных результатов на Лиманском направлении и в районе Белогоровки.

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