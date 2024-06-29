Определяющим для тактической ситуации на этом направлении является канал "Северский Донец - Донбасс", проходящий с севера на юг.

На Краматорском направлении противник сталкивается с серьёзными трудностями. В районе города Часов Яр и южнее, по обе стороны дороги Константиновка - Бахмут, группировка войск "Юг" противника явно отстаёт от своего графика.

Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале рассказал, попытки ворваться в микрорайон "Новый" с юго-востока через лес и полностью взять под контроль микрорайон с востока провалились. Неудачными оказались и последующие попытки захвата через Калиновку.

По словам аналитика, противник не может отодвинуть украинские подразделения от рубежа Клищиевка - Андреевка. Определяющим для тактической ситуации на этом направлении является канал "Северский Донец - Донбасс", проходящий с севера на юг.

"Хотя противник и вышел на него южнее Часова Яра, значительных сил для перехода на западную сторону канала не хватает, что обеспечивает устойчивость украинской обороны в городе и его окрестностях" - заметил Машовец.

Противник осознает, что успех обороны Часова Яра зависит от ситуации по направлениям Ивановское - Ступочки, Клещиевка - Ступочки и Богдановка — Калиновка.

Российское командование, вероятно, не рассматривает перспективу лобового штурма Часова Яра.

Он заметил, командование передовых подразделений противника действует странно, пытаясь прорваться строго на запад при любых обстоятельствах, что ведёт к ненужным потерям.

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