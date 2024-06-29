Для военных объектов применяют больше ракет, включая баллистические, и меньше беспилотников, которые рассредоточиваются по всей территории Украины.

Недавно снова взрывы раздались в Закарпатье, Хмельнитчине и Киевщине. Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что силы противовоздушной обороны Украины сбили пять из шести ракет и все 23 беспилотника, запущенные Россией.

По словам Олега Жданова, ограниченное количество ракет связано с техническими проблемами у россиян, такими как износ пусковых установок на кораблях и необходимость технического обслуживания самолетов Ту-95. В последнее время эти самолеты загружаются всего двумя ракетами, хотя могут нести до десяти, что подтверждает проблемы с техническим состоянием.

По мнению эксперта, у России сейчас мало ракет "Кинжал", и они запускают их по одной-две. "Шахеды" же производятся и запускаются по мере накопления.

"Поэтому российские обстрелы будут и дальше с частотой раз в неделю или раз в десять дней. Россия использует до десяти ракет и 20-30 беспилотников за одну атаку. Цели этих ударов неизвестны, но если они направлены на энергетическую инфраструктуру, используется больше беспилотников и меньше ракет" - рассказывает эксперт.

Для военных объектов применяют больше ракет, включая баллистические, и меньше беспилотников, которые рассредоточиваются по всей территории Украины.

Жданов поделился, в рф считают, что осенью, перед наступлением зимы, украинский народ станет более уступчивым, если летом удастся окончательно подорвать энергосистему.

Примером этого является ситуация после атаки, которую провели несколько дней назад, когда Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии всех 27 летевших "Шахедов". В то же время в нескольких областях Украины было зафиксировано разрушение энергетических объектов.

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