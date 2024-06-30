Эксперт отметил, что фронт здесь напоминает качели, где периодически происходит давление с обеих сторон, и линия разграничения постоянно колеблется.

На Купянском направлении действует российская группировка, которая является наиболее оснащенной бронетехникой, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов. Эта группировка включает в себя 1-ю танковую армию и считается самой бронированной среди российских войск на данном участке фронта.

"Периодически оккупанты активизируют свои боевые действия на этом направлении с целью наступления на Купянск и вытеснения украинских сил за реку Оскол. Россияне стремятся сделать реку линией разграничения и захватить Купянск для возобновления железнодорожного сообщения и поставок для донецкой группировки через Валуйки и Купянск на Волноваху. Сейчас это их основной план на участке" - рассказал эксперт.

В связи с этим они регулярно сосредотачивают свои усилия именно на Купянском оперативном направлении.

Жданов отметил, что фронт здесь напоминает качели, где периодически происходит давление с обеих сторон, и линия разграничения постоянно колеблется. В последние дни враг немного продвинулся, но украинские войска смогли стабилизировать ситуацию и не допустили дальнейшего продвижения российских сил.

Также по его словам на Покровском направлении наблюдается крайне интенсивное давление со стороны противника. В течение суток количество атак может достигать 45-47.А рядом по направлениях россияне действуют в ином режиме: двое-трое суток атакуют, затем делают такой же перерыв для "отдыха". У них чуть дальше есть еще одна задача.

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