Движение на Нью-Йорк и с юга на Торецк указывает на стратегическую цель россиян, о которой рассказал военный эксперт.

После того, как стало известно о том, что оккупанты активизировались в Донецкой области, стало известно о непростых боях в направлении Торецка. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, захватчики продвинулись в районе Шумов и Дружбы, и за последние сутки пытались двигаться на Торецк с юга, со стороны Нью-Йорка.

Свитан подчеркнул, что движение с Нью-Йорка на Торецк представляет собой серьёзную опасность. Он полагает, что движение на Нью-Йорк и с юга на Торецк указывает на стратегическую цель россиян – выйти на Константиновку, подрезав наш Часовоярский гарнизон.

"Оккупанты давно не решались на эту задачу, так как Торецк занимает господствующую высоту. Населенный пункт хорошо укреплен, и если вывести оттуда гражданских, россиянам будет очень трудно его захватить" - заметил эксперт, подчеркнув, что оккупанты теперь не собираются останавливаться.

Также ранее военный эксперт предположил, что это направление необходимо либо усилить, либо выровнять линию фронта в районе Часового Яра, Андреевки или Клещеевки. По мнению Свитана, ВСУ могут выполнить один из этих маневров, чтобы предотвратить дальнейшее наступление на Торецк.

Для этого потребуется достаточное количество сил и средств. В ближайшее время станет ясно, каким путем пойдет наше военное командование.

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