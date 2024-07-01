Ситуация сейчас сложная и напряженная, но остается контролируемой благодаря Силам обороны и подразделениям, которые противостоят основным ударам противника. Враг проводит множество штурмов, практически без остановки пытаясь занять наши позиции, рассказал Григорий Тамар офицер армии Израиля в отставке, военный историк.

Говоря о возможных прорывах на фронте со стороны рф, эксперт отметил, сейчас враг пытается выйти на административные границы Луганщины с последующим наступлением на поселок Боровая. Россияне используют большое количество вооружений и привлекают дополнительные подразделения наемников для атак.

«Ближайшая задача оккупантов — выйти к населенным пунктам Чернещина и Первомайское с последующим захватом Боровой. Враг наступает танковыми полками, использует значительное количество артиллерии и привлекает дополнительные отряды из ЧВК и спецназа. Применяет дроны, корректируемые авиационные бомбы» - заметил эксперт.

Также он поделился, что ситуация на направлении сложная из-за огромного арсенала вооружений, используемого россиянами. Противник подготовил всё необходимое для наступления, включая танковые части и большое количество боевых машин пехоты. Враг делает ставку на пехоту, используя цепочки резервов для постоянных штурмов.

Недавно появились заявления о том, что войска КНДР окажутся в Донецкой области. Пропагандистское значение больше, чем реальное воздействие на результат боевых действий.



«С одной стороны Северная Корея, с другой — Соединенные Штаты Америки. Это подтверждает слова министра иностранных дел Турции, что война в Украине может перекинуться на другие страны и перейти в ядерную стадию» - поделился эксперт.

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