Однако на фоне танков эффективное использование Украиной другой техники оказалось более действенным в борьбе с российскими танками, указывая на сдвиг в современной войне.

Альянс НАТО располагает несколькими видами основных боевых танков, производимых в США, Великобритании, Германии и Франции. Однако, несмотря на впечатляющие характеристики этих машин, наиболее эффективным в современных боевых условиях оказалось нечто иное, о чем говорится в статье nationalinterest.

На пятом месте стоит британский Challenger 2, служащий британской армии уже несколько десятилетий и обладающий композитной броней "Дорчестер". Несмотря на планы по замене его более современным Challenger 3, этот танк демонстрирует низкие результаты в Украине, что обусловлено его применением в наступательных боях, а не в обороне, как предполагалось британской военной доктриной.

Французский Leclerc, занявший четвертое место, был разработан для замены устаревших танков AMX-30 французской армии. Модульная система бронирования Leclerc обеспечивает адаптивную защиту, делая его одним из самых уважаемых танков в мире.

Американский M1 Abrams, занимающий третье место, является основой бронетанковых войск США. M1 Abrams подвергся масштабной модернизации и остаётся одним из самых эффективных танков в мире, несмотря на то, что он уступает немецкому Leopard 2 по технологическим параметрам.

Немецкий Leopard 2, занимающий второе место, оснащен современным оптическим оборудованием, дизельным двигателем MTU MB 873 и 120-мм орудием L55 от Rheinmetall Waffe Munition. Это вооружение обеспечивает высокую скорострельность, дальность и бронепробиваемость, делая Leopard 2 самым универсальным и защищённым танком НАТО.

На первом месте – украинские беспилотники с функцией "вид от первого лица" (FPV). С начала войны Украина успешно использует эти беспилотники для борьбы с российскими танками, что значительно замедлило российское наступление. Эти дешевые и простые в использовании дроны оказались более эффективными, чем любые танки, перечисленные выше, демонстрируя, что будущее танковой войны за беспилотными технологиями.

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