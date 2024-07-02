Эта информация напоминает, что безопасность военнослужащих зависит от осознанного поведения и строгого соблюдения мер предосторожности.

На этой неделе в зоне боевых действий появились новые российские подразделения, состоящие из женщин-заключенных, сформированные под названием "Шторм-Z". Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эти группы, функционирующие как диверсионно-разведывательные отряды, могут скрытно проникать в заднюю тыловую зону, выдавая себя за местных жителей. Особую опасность представляют их способности взаимодействовать с военными для получения ценной информации или даже совершения нападений в ночное время:

"Такие группы, в формате ДРГ, могут проникать в ближнюю тыловую зону и выдавать себя за местных! Они могут входить в доверие военных, разузнавать важную информация о подразделениях, а так же, ночью, попросту вырезать военнослужащих СОУ, которые остаются у них на ночёвку или которые приглашают их к себе" - рассказал Коваленко.

Эта информация напоминает, что безопасность военнослужащих зависит от осознанного поведения и строгого соблюдения мер предосторожности, чтобы избежать потенциальных угроз со стороны таких неожиданных элементов на поле боя.

Ранее эксперт поделился, наступление на Торецк оккупанты начали не для того, чтобы отвлечь Сил обороны Украины от других направлений, а в рамках своего основного плана, но сейчас они неожиданно ускорили его выполнение.

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