Война, начатая россией в Украине, подтолкнула Тайвань к размышлению о собственной безопасности.

Российское вторжение в Украину в 2022 году ощутимо подтолкнуло Тайвань к размышлению о собственной безопасности, заявил Александр Та-Рай Юи, фактический посол Тайваня в Вашингтоне.

Тайвань, находясь в тени Китая, наблюдает за тем, как азиатская супердержава сосредотачивается на «воссоединении» с островом. В свете событий в Украине и ее последствий для Тайваня страна усиливает свои оборонные усилия и развивает стратегии асимметричной войны против потенциального агрессора, что гораздо отчетливее сравнивается со своей более крупной и мощной соседкой.

Новые военные поставки от США становятся для Тайваня важным средством повышения готовности к отражению любых угроз. Особое внимание уделяется долгосрочной стратегии и гражданской мобилизации, ведь украинский пример показал, что общественная поддержка играет ключевую роль в военной обороне.

Напряженность в Тайваньском проливе возросла, особенно перед инаугурацией нового президента Тайваня, которого Пекин считает сепаратистом. Китайская риторика становится все более враждебной, что свидетельствует о беспокойстве в Пекине по поводу будущего острова.

Тайвань остается важным актером в международном порядке, подчеркивающим правила и стабильность в регионе. Его дипломатические усилия направлены на укрепление оборонных позиций и привлечение международной поддержки, что препятствует возможным шагам Пекина в направлении "отделения" Тайваня от мира.

Между тем, в Вашингтоне поддержка Тайваня остается большей за политическими партийными границами, что подчеркивается постоянной поддержкой со стороны обеих американских политических партий.

Источник: washingtonpost

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