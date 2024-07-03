После продолжительности спекуляций и сдержаний Китай наконец-то объявил, что провел расследование в отношении двух бывших министров обороны, которые в прошлом году исчезли из общественного поля зрения. Ли Шанфу и Вэй Фенге были исключены из Коммунистической партии после обвинения в коррупции под руководством Си Циньпина.



Это вызвало серьезные обсуждения боеспособности страны в условиях геополитической напряженности. Удаление этих влияний должностных лиц является частью широкой кампании, направленной на очистку начавшихся в прошлом году высших рядов армии Китая и приведших к освобождению десятков высокопоставленных генералов и руководителей военно-промышленного комплекса.

Во время своей карьеры оба министра обороны активно выступали за усиление обороноспособности Китая, особенно в контексте его территориальных претензий и геостратегических интересов. Их внезапная дискредитация и исключение из партии подчеркивает сложности, с которыми сталкивается КНР в борьбе с коррупцией на высших уровнях военных структур. Антикоррупционная кампания Си, хоть и достигла определенных успехов, продолжает наталкиваться на вызовы из-за недостаточного гражданского контроля и независимой правовой системы в контексте Народно-освободительной армии Китая.

Под руководством Си Циньпина Китай инвестировал миллиард долларов в модернизацию и закупку военной техники, в частности ракетных сил, производящих о его амбиции, чтобы сделать вооруженные силы Китая более сильными и агрессивными. Однако удаление Ли Шанфу и Вея Фенге показывает о системных проблемах в военном управлении, в частности в секторе закупок и управлении военно-промышленным комплексом.

Источник: cnn

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