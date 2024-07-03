Так, под ракетно-дроновой атакой находился город Днепр. На данный момент известно о трех погибших и 18 раненых. Среди них – 14-летняя девочка.
В результате атак произошло несколько пожаров. Есть разрушение. В частности, враг повредил торговый центр. Также загорелся пожар возле одного из медучреждений.
По данным мониторинговых групп, город атаковали около 4 крылатых ракет и 4 БпЛА.
На месте ракетной атаки на данный момент медики оказывают психологическую помощь, владельцы поврежденных магазинов убирают обломки.
Под атакой находилось и Запорожье – взрывы прогремели за пределами города.
Впоследствии взрывы раздавались и в городе Кривой Рог.
«Предварительно, взрыв за пределами города. Последствия устанавливаются», – сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Тем временем появился отчет Воздушных Сил ВС Украины. Согласно сообщению, утром 3 июля российские оккупанты нанесли удар 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования «Искандер-К», 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа «Shahed».
Основное направление удара – Днепропетровщина.
"Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей", - сообщили в ВС Украины.
Добавим, что оккупанты продолжают уничтожать Донецкую область. Там за минувшие сутки два человека погибли, девять получили ранения.
Повреждены 49 жилых домов, магазины, учебное заведение, библиотека, автомобили, экскаватор и поле пшеницы.
«По Селидову россияне ударили управляемой бомбой «КАБ-500» – убили гражданское лицо, еще троих жителей ранили. В Нью-Йорке враг попал по частному дому – погиб человек. Двое раненых мирных жителей – в Северске, по одному – в Горняке, Заречном, Северном и Часовом Яру», - рассказали в полиции.
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