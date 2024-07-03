Из-за новых атак есть погибшие и раненые, российские оккупанты бьют по гражданскому населению, уничтожая и превращая в пепел все, до чего могут дотянуться.

Так, под ракетно-дроновой атакой находился город Днепр. На данный момент известно о трех погибших и 18 раненых. Среди них – 14-летняя девочка.

В результате атак произошло несколько пожаров. Есть разрушение. В частности, враг повредил торговый центр. Также загорелся пожар возле одного из медучреждений.

По данным мониторинговых групп, город атаковали около 4 крылатых ракет и 4 БпЛА.

На месте ракетной атаки на данный момент медики оказывают психологическую помощь, владельцы поврежденных магазинов убирают обломки.

Под атакой находилось и Запорожье – взрывы прогремели за пределами города.

Впоследствии взрывы раздавались и в городе Кривой Рог.

«Предварительно, взрыв за пределами города. Последствия устанавливаются», – сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Тем временем появился отчет Воздушных Сил ВС Украины. Согласно сообщению, утром 3 июля российские оккупанты нанесли удар 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования «Искандер-К», 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа «Shahed».

Основное направление удара – Днепропетровщина.

"Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей", - сообщили в ВС Украины.

Добавим, что оккупанты продолжают уничтожать Донецкую область. Там за минувшие сутки два человека погибли, девять получили ранения.

Повреждены 49 жилых домов, магазины, учебное заведение, библиотека, автомобили, экскаватор и поле пшеницы.

«По Селидову россияне ударили управляемой бомбой «КАБ-500» – убили гражданское лицо, еще троих жителей ранили. В Нью-Йорке враг попал по частному дому – погиб человек. Двое раненых мирных жителей – в Северске, по одному – в Горняке, Заречном, Северном и Часовом Яру», - рассказали в полиции.

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