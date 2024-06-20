Первый за 24 года визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею не несет Украине ничего хорошего – связи между двумя диктаторами пока крепче, чем когда-либо со времен распада Советского Союза.

Как отмечает известный украинский политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов, для Украины этот визит Путина к Ким Чен Ину означает, что оружия у российского диктатора станет еще больше.

Да, подчеркивает Сазонов, Россия когда-то претендовала сидеть за другим столом, Путин посещал саммиты Большой Семерки и уже даже говорили о Большой Восьмерке, а теперь его зарубежные визиты максимум в Северную Корею.

"И там их опускают во время встречи, указывая на скромное место под нарами. Это смешно и приятно… НО. Ничего хорошего для нас от этого путешествия нет. А плохое есть. Мы можем смеяться над этим визитом, но снаряды из КНДР падают и будут падать на наши головы. Много снарядов. Запад шевелится и помогает нам гораздо медленнее и не в таких объемах, к сожалению. Так что по итогам хорошего для нас мало, к сожалению», – отметил Сазонов.

Добавим, тем временем в Великобритании назвали визит Путина в Северную Корею предупреждением.

«Причудливые сцены визита Путина в Северную Корею следует воспринимать как предупреждение. Новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать наши свободы...», – прокомментировал министр обороны Великобритании Грант Шеппс поездку российского диктатора.

Напомним, что в США визит Путина в КНДР считается актом отчаяния. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Путин пытается улучшить отношения с КНДР, чтобы получить помощь для продолжения войны против Украины.

На путешествие Путина в Белом доме отреагировали, как попытки России собрать свою коалицию.

Ближайшими партнерами РФ в мире, по словам старшего директора по Европе Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкла Карпентера, стали Северная Корея, Иран, Сирия, а затем в определенной степени Китай.

"Это, в широком смысле, коалиция, которую собирает Россия. Но сравните ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины, а затем с примерно 100 странами, поддержавшими принципы Устава ООН в Швейцарии, и вы увидите явный контраст", – подчеркнул Карпентер.

Последние новости Украины:

С россией Трамп, в отличие от Байдена, церемониться не будет, – Сергей Дацюк.

Кто может заменить Риши Сунака: в поисках нового лидера консерваторов.

Сценарии окончания войны в Украине: военный подверг критике возможность договоренности.