Гарнизон ВСУ в Часовом Яре удерживает около 50-60 километров фронта, и враг стремится вытеснить его, чтобы обезопасить свои войска.

В последние дни российским войскам удалось продвинуться на фронте в направлении Часова Яра, что создало новые угрозы возле Торецка, в данный момент направления являются одними из самых горячих и сложных.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов отметил, российские войска периодически заходят и выходят к каналу возле города, что зависит от количества боеприпасов, получаемых ВСУ.

"Такой процесс будет продолжаться, пока украинская армия не начнет серьезные контрнаступательные действия на этом направлении. Но в данный момент действительно серьезной угрозы по Торецку нет. Враг пытается двигаться, чтобы прикрыть свои войска, штурмующие район Очеретино" - рассказывает эксперт.

Он напомнил, гарнизон ВСУ в Часовом Яре удерживает около 50-60 километров фронта, и враг стремится вытеснить его, чтобы обезопасить свои войска в Очеретино, Клещеевке и Андреевке.

Военный аналитик подчеркнул, что Украина противостоит плану врага исключительно военными средствами, используя системы противовоздушной обороны.

"Они продолжают план по выходу на границы области, теперь они хотят выполнить одну важную задачу: перерезать трассу Покровск – Константиновка. Эта дорога является основным маршрутом снабжения украинских войск, обеспечивая их на четырёх ключевых направлениях: Покровском, Краматорском, Кураховском и Торецком" - рассказал эксперт.

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