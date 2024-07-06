Необходимо также учитывать проблему корректируемых авиационных бомб (КАБ), нужно не забывать и о технике, которая их сбрасывает.

Чтобы изменить ситуацию на фронте, нам понадобится учесть несколько основных моментов. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил, прежде всего, это ситуация с подготовленным составом на передовой.

"Другой важный вопрос касается вооружения. К сожалению, процесс поставки оружия достаточно длительный и не происходит мгновенно. Часто вооружение находится в полуисправном состоянии, поэтому его необходимо подготовить перед отправкой" - заметил эксперт.

Ранее стало известно, что в Украине есть 14 бригад, у которых некомплект по вооружению. Это означает, что около 90 тысяч солдат нуждаются в доукомплектовании.

"Необходимо также учитывать проблему корректируемых авиационных бомб (КАБ). Украине нужно наладить эффективную борьбу с самолетами, которые сбрасывают эти бомбы. Для этого требуются зенитные ракетные комплексы и истребители F-16" - добавил эксперт.

Также он заметил ранее, переход от обороны к наступлению может произойти достаточно быстро. В данном случае, обстрелы могут быть попыткой помешать украинским войскам в развертывании своих сил.

В то же время Свитан подчеркнул важность укрепления всей границы с Россией, превращая ее в линию фронта. Это станет ключевым шагом для защиты Украины, и чем раньше это произойдет, тем лучше для нашей обороны.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.