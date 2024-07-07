Украинские Силы обороны не могут полностью перехватить инициативу и вынуждены отступать на некоторых участках, но это происходит в пределах нормы.

Середина войны позади, однако её завершение может затянуться. Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметил, что финальная стадия войны может оказаться самой сложной, поскольку она зависит не только от военных факторов и ситуации на поле боя, но и от международной активности по завершению конфликта в Украине.

Мусиенко отметил, что сейчас наблюдается высокая активность на международной арене: визиты, обсуждения, глобальный саммит мира, инициированный Украиной, который задал определенный темп. Россия, в свою очередь, пытается догнать и участвовать в этих процессах, но ограничивается тактическими успехами.

"Российские войска и командование отчаянно пытаются изменить ситуацию, пробить нашу оборону и вызвать обвал линии фронта. Тем не менее, им удаётся достигать только тактических успехов" - заметил эксперт.

Он подчеркнул, что украинские Силы обороны не могут полностью перехватить инициативу и вынуждены отступать на некоторых участках, но это происходит в пределах нормы.

Украинские войска, при необходимости, отступают на более выгодные позиции, делая это организованно и под огневым прикрытием, избегая паники и беспорядочного бегства с поля боя.

"В то же время существует вероятность, что в скором времени российские войска достигнут последней линии обороны. В ближайший месяц ожидается активизация боевых действий на Донецком фронте, где враг постарается захватить как можно большую территорию" - ранее заметил эксперт.

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