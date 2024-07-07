Задача Путина состоит в том, чтобы втянуть Беларусь в войну, но это отличается от ситуации 2022 года.

Кремль выразил обеспокоенность по поводу заявлений белорусских чиновников о якобы сосредоточении украинских войск у границы. Однако, по словам военного эксперта Михаила Жирохова в эфире "Прямого", главной целью России является вовлечение Беларуси в войну как ресурсной базы.

Жирохов пояснил, что задача Путина состоит в том, чтобы втянуть Беларусь в войну, но это отличается от ситуации 2022 года. Сейчас Путину не нужна Беларусь как плацдарм для наступления, ему требуются белорусские солдаты и техника.

"Белорусский диктатор Лукашенко понимает, что открытое вступление в войну будет для него очень большой проблемой как внутри общества, так и на фронте. Очевидно, что у белорусской армии нет никакого боевого опыта" - заметил эксперт.

Поэтому, по мнению Жирохова, нынешние действия Минска являются лишь имитацией активности.

В ответ на заявления Генштаба Беларуси о возможности применения ядерного оружия в случае угрозы суверенитету страны, Жирохов отметил, что это всего лишь блеф. Он выразил сомнение в том, что Россия передала тактическое ядерное оружие Беларуси, назвав такие утверждения абсурдными.

"Помните Лукашенко, как он пугал Европу, что сегодня-завтра пойдем на Сувальский коридор, выйдем там, захватим треть Польши и потом будем разговаривать. Это же дальше разговоров никуда не пошло" - также подвел итог эксперт.

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