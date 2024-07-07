Недавно Украина нанесла удар по Новороссийску, и последствия этого удара проявятся в ближайшее время. Однако, по словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, для достижения значительных результатов необходимы интенсивные и регулярные атаки.
Свитан подчеркнул, что Новороссийский порт имеет для России такое же стратегическое значение, как и Севастопольский.
"Это основная база Черноморского флота, где перезаряжаются те же калибры, а также работает нефтяной терминал, отгружающий 60% российской нефти. Поэтому Украине нужно полностью вывести его из строя" - поделился эксперт.
Необходимо держать под огневым контролем все российское черноморское побережье, как это делается с Севастополем и Севастопольской бухтой. Свитан напомнил, что все порты на российском Черноморском побережье и на Азовском также обслуживают военную машину РФ.
Чтобы изменить ситуацию на фронте, нам понадобится учесть несколько основных моментов. Свитан заметил, прежде всего, это ситуация с подготовленным составом на передовой.
"Другой важный вопрос касается вооружения. К сожалению, процесс поставки оружия достаточно длительный и не происходит мгновенно. Часто вооружение находится в полуисправном состоянии, поэтому его необходимо подготовить перед отправкой" - заметил эксперт.
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