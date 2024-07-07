На сегодняшний день именно Торецкое направление является самым напряжённым, самым интенсивным среди фронтов войны рф против Украины.

Российские оккупационные войска продвинулись к югу от поселка Нью-Йорк, который является важной точкой для нашей обороны на Торецком направлении.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online объяснил, что сейчас происходит на этом направлении и чем это грозит.

"Нужно понимать, что в современной войне мы не говорим, что Торецк - это город-крепость, как это могло бы быть, например, в средневековой войне. Торецкий укрепрайон состоит из нескольких узлов обороны, соединённых между собой оборонительными позициями и организованной системой огня и огневого взаимодействия", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт подчеркнул, что потеря одного укрепрайона может привести к ослаблению самой обороны и привести к тому, что нам будет тяжелее оборонять Торецк, и в общем может серьёзно изменить ситуацию на этом направлении, принудив нас к отступлению.

По словам эксперта, и наступление оккупантов на Часов Яр, и их продвижение через Воздвиженку на трассу Покровск-Константиновка являются элементами этой операции, основной задачей которой является захват Торецка, Торецкого укрепрайона и выход на административные границы Донецкой агломерации.

"Поэтому противник действует в той же самой своей известной манере: если у него не получается на флангах, он пытается давить на фронтальном направлении, как опять же это было в случае с Авдеевкой. Поэтому да, ситуация очень сложная", – добавил Сергей Грабский.

Последние новости Украины:

Оккупанты пытаются прорваться в Нью-Йорк.

Новая ось тирании: как на самом деле отразится в Украине визит Путина в КНДР.

Революция на международном рынке оружия: как война в Украине изменила западный мир.