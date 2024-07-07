Украинские войска удерживали восточный край этого канала и одноименного жилого массива до разрушения позиций.

Украинские защитники отступили из микрорайона "Канал" в Часовом Яре, что было довольно разумным решением. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил, украинские силы удерживали этот рубеж до тех пор, пока россияне не разрушили его авиационными бомбами.

Управляемый отход из микрорайона "Канал" не оказывает значительного влияния на общую обстановку фронта.

"Речь идет о канале Северский Донец – Донбасс, который ранее поставлял воду в Донецк. Сейчас воды в нем нет, и он представляет собой серьезный противотанковый ров, являясь отличным укрепленным районом" - рассказал эксперт.

Украинские войска удерживали восточный край этого канала и одноименного жилого массива до разрушения позиций, после чего они отступили на западный берег канала.

Свитан подчеркнул, что это был правильный и действенный ход. В дальнейшем украинские силы будут удерживать противника вдоль самого канала, используя артиллерию для долгосрочной обороны.

"Россияне модифицировали свои управляемые авиационные бомбы, и их количество позволяет уничтожить любой укрепрайон, независимо от его защищенности" - ранее заметил эксперт.

Для предотвращения подобных ситуаций необходимо противодействие на уровне, где летают бомбардировщики. Должно быть непосредственное влияние на российские самолеты либо в момент сброса бомб, либо до подхода, либо на аэродромах.

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