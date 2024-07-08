Учитывая тяжелую ситуацию на Торецком направлении, Украина не может перебросить на Харьковщину серьезные ресурсы, чтобы решительным ударом выбить противника.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online рассказал, что сейчас происходит с наступлением оккупантов в Харьковской области.

"Здесь о какой-то классике, что пошли в наступление, закрепились, противоборствующая сторона подумала, перешла в контрнаступление, отбила или не отбила, говорить неприемлимо и неприменимо.

Мы говорим о том, что сейчас ведем боевые действия в темпе встречных боёв, то есть буквально такая отчаянная ситуация, когда и украинская сторона, и российская пытаются достичь результатов отчаянным атаками и контратаками, причем это касается обеих сторон", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, мы находимся в очень острой фазе, когда трудно вообще оценить, где находится сейчас противник, продвинулся ли он, или продвинулись ли мы на этом направлении, а также трудно сказать, когда мы сможем говорить о какой-то относительной стабилизации на этом участке фронта.

Военный эксперт добавил, что учитывая тяжелую ситуацию на Торецком направлении, Украина не может перебросить на Харьковщину серьезные ресурсы, чтобы одним решительным ударом выбить противника, поэтому мы и ведём такие изматывающие встречные бои.

"Мы прекрасно понимаем, что это тактические боестолкновения, и россия просто пытается удержать те территории, которые она оккупировала, чтобы не возбуждать общественное мнение, не получать очередную порцию негатива от тех же военкоров. Но мы другого варианта не видим и не можем иметь – это освобождение нашей территории, мы будем делать всё возможное для того, чтобы, наверное, создать буферную зону уже на территории белгородской народной республики", – добавил Сергей Грабский.

Последние новости Украины:

Оккупанты пытаются прорваться в Нью-Йорк.

Новая ось тирании: как на самом деле отразится в Украине визит Путина в КНДР.

Революция на международном рынке оружия: как война в Украине изменила западный мир.