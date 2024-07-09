По словам эксперта, россиянам пришлось усилить свои войска частями из Донбасса, что заставило их отложить или даже отказаться от планов наступления на другую зону.

ВСУ уже отошли из района канала Северский Донец-Донбасс в Часовом Яру, это произошло после разрушения всех мостов через канал, который отделял центр Часового Яра от окруженного района. Сейчас линия украинской обороны проходит по западному берегу канала. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подметил, этот участок будет реальным препятствием для врага.

"Отступление под Часовым Яром было предсказуемым, поскольку район канала был полностью разрушен. Но у нас сейчас сложная обстановка под Торецком. Прорыв российских войск из Торецка может позволить им атаковать южный фланг Часового Яра, что значительно усложнит его оборону" - заметил эксперт.

Есть некоторое продвижение российских войск дальше на юг, к дороге, которая является одним из главных путей снабжения Часового Яра. Однако сейчас, по словам эксперта, россиянам пришлось усилить свои войска частями из Донбасса, что заставило их отложить или даже отказаться от планов наступления на Сумскую область на несколько месяцев.

Ранее Свитан рассказал о вероятности открытия нового фронта на Сумщине.

Он заметил, что обстрелы не обязательно указывают на подготовку к наступлению. Вполне вероятно, что враг пытается препятствовать украинским войскам в развертывании на этом направлении, создании окопов и фортификаций. Обстрелы приграничной зоны, вероятно, нацелены на нарушение возможностей обороны Украины на этом участке фронта.

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