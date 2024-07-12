На сегодняшний день российские КАБы и ФАБы – это ключевая проблема для украинских защитников на фронте.

У россиян есть два серьезных преимущества на войне против Украины, и оккупационные войска ими активно пользуются, особенно на Донбассе.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Прямого".

"Одно из них - это преимущество по количеству людей, вот просто банально количество солдат до сих пор остается несопоставимо больше нашего, в разы. А второе - это именно наличие этих планирующих бомб, точнее сырья для них, то есть старых советских свободно падающих бомб у них действительно немеренно", – заявил Евгений Дикий.

Эксперт отметил, что на складах рф еще из Советского Союза хранятся, вероятнее всего, сотни тысяч таких бомб, а лимитирует их использование сейчас только то, сколько оккупанты успевают делать новых элементов, которые, собственно, и делают бомбу планирующей.

"Без этой приблуды оно не работает, без этой приблуды оно падает прямо под самолетом, а так близко к фронту они не летают, наша ПВО работает. То есть их суперсила именно в том, что они приделали к ним крылышки и систему управления и могут бросать за 70-90 км, то есть не подлетая к линии.

К сожалению, с этим мы на сегодняшний день сделать не можем ровно ничего, но все же я скажу: они летят с такой скоростью, что можно сказать, что ползут, но все же когда-то до нас доползут те F-16 – вот они являются решением этой проблемы", – добавил Евгений Дикий.

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