После того, как запланированное наступление российских оккупантов на Харьковскую и Сумскую области полностью провалилось, они сконцентрировались на другом направлении.

Ближайшая тактическая задача российских оккупационных войск – Донецкая область, и там они имеют значительные успехи.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Натальи Бочан.

"Их сейчас ближайшая задача – это попытаться отжать эту крупную городскую агломерацию Краматорск-Славянск-Дружковка-Константиновка, и, к сожалению, здесь они продвигаются, к сожалению, здесь у них есть серьезные успехи. Честно говоря, еще немного продвинутся буквально на Покровском направлении или через Торецк поставят под угрозу Часов Яр, а это то, что возникло последние две недели и вполне может плохо закончиться", – заявил Евгений Дикий.

По словам эксперта, в самом Часовом Яру оккупанты "застряли" на восточных окрестностях, но теперь они пробуют его обойти через Торецк, и это угроза очень серьезная.

"А тем временем также серьезная угроза - это перерезание трассы между Покровском и Константиновкой. Если им это удастся, то тогда буквально уже в ближайший месяц нам придется эвакуировать людей из этих четырех крупных городов, которые я перечислил, а это десятки тысяч человек. Ну а дальше уже вопрос, как долго мы эти города удержим. То есть там угроза очень серьезная, там ситуация пока далеко не в нашу пользу", – подытожил Евгений Дикий.

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