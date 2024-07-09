На всём восточном фронте у россиян сейчас одна тактика – выдавливание наших войск с позиции, перед этим пытаясь их уничтожить с помощью КАБов.

В условиях современной войны единственный механизм уничтожения укрепрайонов противника – это свободно падающие или планирующие авиабомбы.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "Фабрике новостей".

"Без авиационной составляющей ни одно войско толком двигаться не может, и россияне, прекрасно это понимая, пользуются этим механизмом. Именно такого плана действия россиян дали возможность им после уничтожения Марьинки занять Марьинку, после уничтожения КАБами тоже Авдеевки занять Авдеевку, мы это видели и по Бахмуту. То есть это у них остался единственный механизм выдавливания наших войск", – заявил Роман Свитан.

Эксперт подчеркнул, что прорывов и серьезного продвижения у оккупантов не получается, но в режиме тотального уничтожения наших укрепрайонов они медленно, с очень большими потерями, но продвигаются.

"Пока у нас не будет возможности уничтожать российские самолёты, которые КАБы сбрасывают, то есть выключить компоненту авиационную, нам придётся оставлять позиции после того, как они будут полностью уничтожены", – пояснил Роман Свитан.

По словам эксперта, сейчас под такие же удары оккупантов попал Часов Яр, в частности микрорайон "Канал", из которого украинским защитникам ранее пришлось отступить.

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