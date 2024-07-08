Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, что на самом деле сейчас происходит в районе населённого пункта Сотницкий Казачок в Харьковской области.

"Дело в том, что этот населённый пункт находится непосредственно на границе. У нас таких десятки населённых пунктов, которые находятся на границе, а некоторые вообще разделены границей пополам или в какой-то пропорции, вдоль всей границы с российской империей", – заявил Роман Свитан в интервью "Фабрике новостей".

Эксперт напомнил, что с Украиной граничит пять областей рф: Ростовская, Воронежская, Курская, Белгородская и Брянская, и много населенных пунктов для нас находятся в серой зоне, там отрыты укрепрайоны, и они находятся не на самой границе, а в глубине нашей территории от 3 до 12 км в зависимости от удобного расположения фортификации.

"Потому вот в эту так называемую серую зону россияне однозначно могут заходить. Там максимум есть некоторые наши подразделения слежения уровня тех же пограничников, которые отслеживают заход и дальше либо сами выполняют задачу зачистки этих населённых пунктов, либо вызывают поддержку уже Вооружённых сил Украины", – пояснил Роман Свитан.

По словам эксперта, скорее всего, в районе села Сотницкий Казачок была просто одна из диверсионно-разведывательных групп противника, которая пыталась прощупать нашу оборону, и пока ничего необычного в таких действиях оккупантов нет, и со стороны рф пока не наблюдается серьёзного скопления резервов войск, которое могло бы угрожать каким-то масштабным вторжением.

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