Для эффективного противодействия методам оккупантов необходимо полное покрытие территории радиотехническими войсками, включая не только наземные.

Российские войска постоянно изучают украинскую систему ПВО, пытаясь найти новые способы обхода её защиты. Для этого российские ракеты изменяют высоты полета, траектории и направления, атакуя с различных азимутов.



Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Один из способов – это полет на предельно малых высотах, чтобы пройти под радиогоризонтом и под лучами локаторов наших систем ПВО, тем самым затрудняя их работу или вызывая задержку в реакции.

"Украина также использует подобные тактики, заложенные в тактико-технические характеристики ракет. Ракеты могут опускаться на высоты ниже 50 метров, проходя под лучом локатора систем ПВО" - делится эксперт.

Для эффективного противодействия этим методам необходимо полное покрытие территории радиотехническими войсками, включая не только наземные, но и воздушные локаторы, такие как системы дальнего радиолокационного обнаружения.

Ранее он заметил, в условиях современной войны единственный механизм уничтожения укрепрайонов противника – это свободно падающие или планирующие авиабомбы.

Без авиационной составляющей ни одно войско толком двигаться не может, и россияне, прекрасно это понимая, пользуются этим механизмом. Именно такого плана действия россиян дали возможность им после уничтожения Марьинки занять Марьинку, после уничтожения КАБами тоже Авдеевки занять Авдеевку, мы это видели и по Бахмуту.

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