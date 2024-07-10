Российские войска постоянно изучают украинскую систему ПВО, пытаясь найти новые способы обхода её защиты. Для этого российские ракеты изменяют высоты полета, траектории и направления, атакуя с различных азимутов.
Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
Один из способов – это полет на предельно малых высотах, чтобы пройти под радиогоризонтом и под лучами локаторов наших систем ПВО, тем самым затрудняя их работу или вызывая задержку в реакции.
"Украина также использует подобные тактики, заложенные в тактико-технические характеристики ракет. Ракеты могут опускаться на высоты ниже 50 метров, проходя под лучом локатора систем ПВО" - делится эксперт.
Для эффективного противодействия этим методам необходимо полное покрытие территории радиотехническими войсками, включая не только наземные, но и воздушные локаторы, такие как системы дальнего радиолокационного обнаружения.
Ранее он заметил, в условиях современной войны единственный механизм уничтожения укрепрайонов противника – это свободно падающие или планирующие авиабомбы.
Без авиационной составляющей ни одно войско толком двигаться не может, и россияне, прекрасно это понимая, пользуются этим механизмом. Именно такого плана действия россиян дали возможность им после уничтожения Марьинки занять Марьинку, после уничтожения КАБами тоже Авдеевки занять Авдеевку, мы это видели и по Бахмуту.
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