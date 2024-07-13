В настоящее время оккупанты демонстрируют наибольшую боевую активность на Покровском направлении. Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в эфире телемарафона, что противник действует по простому принципу: где они достигают успеха, там стараются его развивать

После захвата Авдеевки враг видит перспективы и шансы для дальнейшего продвижения, несмотря на потери. Нашим силам удается замедлить темп их операций, что препятствует организации масштабного наступления, способного обеспечить оперативный прорыв. Однако, по его мнению, тактические успехи противника все еще возможны.

"Несмотря на потери, они пытаются там продвигаться. Несмотря на трудности, которые возникают из-за постоянных атак врага, нашим силам удается приостанавливать темп этих операций. Они не способны сейчас организовать наступление, которое обеспечило бы оперативный прорыв. А вот тактические успехи еще в дальнейшем возможны", - рассказал Мусиенко.

Эксперт также рассказал о ситуации на других направлениях. По его словам, украинским Силам обороны удается сдерживать врага и удерживать стабильную ситуацию.

На Торецком направлении продвижение врага заблокировано, несмотря на их предыдущие перспективы. Атаки на направлении Часового Яра продолжаются, но наши силы успешно удерживают позиции.

В Харьковской области враг не имеет успеха и его там сдерживают. На Купянско-Лиманском направлении противник время от времени активизируется, но значительного продвижения нет. На юге самой сложной остается ситуация на Ореховском направлении, где враг достиг некоторых успехов, но наши силы продолжают сдерживать их.

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