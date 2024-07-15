На Купянско-Лиманском направлении враг время от времени действует в наступлении, но наши силы его останавливают.

В Харьковской области наши силы сдерживают любые атаки врага, хотя агрессор пытался перегруппироваться и опрокидывал подкрепление. Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко поделился, наши силы ведут активную оборону и готовятся к масштабным контрнаступательным действиям по вытеснению врага.

«В Волчанске врага блокируют, в частности, в районе села Тихого, где агрессор пытается взять Волчанск в полуокружение. Наши силы держат дорогу от Шебекино под огневым контролем, сдерживая опрокидывание сил в направлении Липцев. Артиллерия активно работает, нанося врагу урон. В районе Сотницкого Казачка враг пытается действовать диверсионно-разведывательными группами, но наши силы их выбивают» - рассказал эксперт.

На Купянско-Лиманском направлении враг время от времени действует в наступлении, но наши силы его останавливают.

«Вообще, на Харьковщине враг пытается сковывать наши подразделения, чтобы действовать на более приоритетных для них участках, таких как Краматорское и Покровское направления» - заметил эксперт.

По направлению Часового Яра наши силы удачно перегруппировались и заняли оборону, сдерживая продвижение противника. На Покровском направлении враг имеет определенные успехи, но эти достижения носят тактический характер и сопровождаются большими потерями.

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