Локальные операции, диверсии и вход на территории, как это наблюдается на Харьковщине, возможны, также заметил эксперт.

Ситуация на фронте стабилизировалась, однако "горячие точки" остаются. В этих зонах враг сосредотачивает свои основные профессиональные силы, стремясь прорваться, рассказал Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Российские силы проводят наступательные действия на Харьковщине и в Донецкой области, в районах Покровска, Торецка и Часового Яра. Благодаря определенным ударам Вооруженным Силам Украины удалось стабилизировать фронт, и сейчас ожидается поступление дополнительной техники и боеприпасов.

«Говоря о возможном наступлении на север надо рассчитывать разные сценарии. Поэтому к ним надо готовиться, но сегодня враг не обладает стратегическими силами для такого наступления. Локальные операции, диверсии и вход на территории, как это наблюдается на Харьковщине, возможны» - заметил эксперт.

Однако оккупантам нужно удерживать восемь мощных точек, где украинские силы контратакуют. Поэтому маловероятно, что они рискнут начать наступление на севере.

Ранее эксперт поделился, на большинстве направлений россияне не добились значительных успехов. Тем не менее, они продолжают наступление, игнорируя потери, которые несут. Такая стратегия уже не вызывает удивления, так как она используется постоянно.

На большинстве оперативных направлений ВСУ не вышли на такие оборонительные рубежи, которые позволили бы перейти к глухой обороне.

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