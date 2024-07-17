Тоннельный метод войны был заимствован у Северной Кореи, и теперь российские войска начинают применять его.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов предупредил о возможном начале нового и опасного этапа войны, в котором авиация будет неэффективной. Он отметил, что постоянное рытье земли российскими оккупантами представляет серьезную угрозу и может привести к переходу к так называемой тоннельной войне.

Тоннельная война, по словам Жданова, представляет собой новый период конфликта, который будет особенно опасен. Он объяснил, что такие подкопы не будут подвержены обвалам, пока артиллерийский снаряд не пробьет тоннель почти насквозь и не взорвется внутри. Это делает обвал тоннеля сложным.

"Данный метод войны был заимствован у Северной Кореи, и теперь российские войска начинают применять его. Войска, закопанные в землю, обладают определенными преимуществами. Есть пример Северной Кореи, где Соединенные Штаты сделали ставку на авиацию, но не смогли справиться с подземными тоннелями" - заметил эксперт.

Этот метод может стать серьезным вызовом для сил обороны Украины. Кроме того, аэроразведка должна отслеживать отвалы земли, так как спрятать большой объем земли сложно.

Ранее эксперт рассказал, российские силы проводят наступательные действия на Харьковщине и в Донецкой области, в районах Покровска, Торецка и Часового Яра. Благодаря определенным ударам Вооруженным Силам Украины удалось стабилизировать фронт, и сейчас ожидается поступление дополнительной техники и боеприпасов.

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