Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий возмущен видео, которое появилось в сети.

Украинский военный специалист по связи Сергей Бескрестнов (Флэш) рассказал об очередном видео, на котором видно, как в Харьковской области украинские военные среди бела дня из нескольких белых фур разгружают зеленые ящики.

Разгрузка происходила под наблюдением российского "Суперкама".

Об этом Сергей Флэш сообщил в своем Телеграм-канале.

"Я не знаю, что делать с этим идиотизмом. Возьмите мои рекомендации, доведите до военных. Специально писал", - сообщил Сергей "Флеш".

Накануне украинский военный специалист по связи "Флеш" сообщил, как противник обсуждает украинский Каштан-3.

По словам специалиста, его часто относят к РЕБ, хотя никакого отношения к радио он не имеет. Кроме того, разработка была начата еще при союзе, поэтому рабочая документация того времени вероятно есть не только у наших военных, но и у врага.

"Каштан-3 борется с высокоточным оружием с лазерной подсветкой целей. Увидев подсветку, он декодирует сигнал и создает ложную цель с вероятностью 60-80 процентов. Разработка начата еще при союзе, НИИ «Квант» и конечно вся рабочая документация того времени есть у врага. Про Каштан писали много украинских СМИ, кому интересно", - добавил "Флеш".

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