Чтобы принимать сигналы военной авиации, не нужно иметь никакой специальной аппаратуры.

Об этом у себя в телеграмм канале написал военный специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш Бескрестнов.

Вижу многих интересует тема авиации и связи. Многие десятки лет военная авиация работала в диапазоне, совпадающем с гражданской авиацией. Это, видимо, было удобно с точки зрения контактов с наземными диспетчерами и аварийными службами. Диапазон 118-140 МГц. Позже в военной авиации прибавился новый диапазон 220-390 МГц, но активность была больше на первом диапазоне. Также следует отметить, что все переговоры были открыты. Такими они чаще всего остаются и сейчас как в армии РФ, так и у нас», - написал Бескрестнов.

Он сообщил, что для того, чтобы принимать сигналы военной авиации, не нужно иметь никакой специальной аппаратуры.

«Когда самолет летит высоко, любой радиолюбитель принимает его сигналы на приемник SDR на сотню километров. Потому мы слушаем авиацию РФ, а они слушают нас. Обе стороны это прекрасно понимают. Слушают авиацию буквально "все кому не лень"», - написал “Флэш”.

Он рассказал, почему на военных истребителях не шифруют связь.

«1. В тактической авиации информация устаревает через минуты. Чаще всего шифровать ее нет смысла. 2. Истребителям часто требуется взаимодействие со многими службами и бортами, а там везде стоит аналоговая открытая связь со времен СССР. Однако все чаще россияне используют закрытые каналы связи на 220-390 МГц с новым парком авиационных радиостанций. Как обстоят дела у украинской авиации с этой темой мы обсуждать, конечно, не будем.

Кстати, тем же F16 придется как-то стыковать со всей авиаструктурой ВСУ по радио», – написал Бескрестнов.

Он дал пример переговоров российских пилотов.

«На них интересный момент: пилот более современного самолета (считаю Су-35) фиксирует работу «украинских» РЛС своим оборудованием и информирует других пилотов об этом. Как видите, они фиксируют и распознают включение РЛС С300, Patriot, Бук, Samp, наверное, и других», - написал Флэш.

Также он показал, как оккупанты защищают блок посты от украинских FPV.





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