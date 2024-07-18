Обстрелы и штурмы продолжаются, и противник использует все возможные средства для прорыва обороны.

Институт изучения войны сообщает, что российское военное командование привлекло к боевым действиям недостаточно оснащённые и не полностью укомплектованные подразделения на торецком направлении.

Украинский политолог и боец ​​ВСУ Кирилл Сазонов в студии Politeka Online поделился, резервы, которые планировались для более позднего использования, уже брошены в бой. Противник использует серьёзные силы, включая десантные подразделения и морскую пехоту.

"Обстрелы и штурмы продолжаются, и противник использует все возможные средства для прорыва обороны. Морская пехота действует организованно и слаженно, штурмовые группы продвигаются с полной экипировкой, перенося с собой необходимое оборудование, включая лестницы для удобного преодоления окопов" - делится эксперт.

Пленные, которых берут украинские подразделения, часто оказываются завербованными из российских колоний. Несмотря на это, они быстро приобретают боевой опыт и становятся серьёзными противниками.

Эксперт также заметил, штурмы происходят постоянно, и обстрелы не прекращаются. Противник перебрасывает резервы для прорыва обороны и пытается окружить позиции.

Важно удерживать фронт, несмотря на интенсивные атаки. Обороняющиеся подразделения и минометчики стараются сдерживать натиск противника.

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