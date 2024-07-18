Россия не снижает свой запас ниже 900 ракет, держа этот объем в качестве неприкосновенного резерва.

Россия, вероятно, накапливает запас ракет, готовясь к очередной атаке. Оккупанты сталкиваются с проблемами в производстве ракет, однако продолжают их выпуск и восстановление. Как рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов, действия захватчиков направлены не только на накопление, но и на восстановление арсенала для нанесения массированных ударов.

"Россияне сталкиваются с дефицитом ракет, но продолжают их производство, что подтверждает разведка, указывающая на выпуск до 100 ракет различных типов в месяц. Это свидетельствует о подготовке к новым атакам, несмотря на проблемы с производством" - заметил эксперт.

Жданов также подчеркнул, что Россия не снижает свой запас ниже 900 ракет, держа этот объем в качестве неприкосновенного резерва. Остальные ракеты используются для ударов по мере необходимости.

Ранее Жданов предупредил о возможном начале нового и опасного этапа войны, в котором авиация будет неэффективной. Он отметил, что постоянное рытье земли российскими оккупантами представляет серьезную угрозу и может привести к переходу к так называемой тоннельной войне.

Тоннельная война, по словам Жданова, представляет собой новый период конфликта, который будет особенно опасен.

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