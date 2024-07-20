Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов поделился, за последние недели российские диверсанты дважды заходили в село Сотницкий Казачок в Харьковской области, и на прошлой неделе враг временно оккупировал это село на севере области. Однако Силам обороны Украины удалось выбить захватчиков из этого населенного пункта.

уничтожение колонны оккупантов

"Российские диверсанты длительное время проявляли наибольшую активность в приграничье Сумской области, однако в последнее время они активизировались и в районе Харьковщины. В связи с этим в области проходят мероприятия по усилению противодиверсионной защиты" - заметил эксперт.

На Харьковщине вражеские войска снова активизировались в районе города Купянск. Очевидно, противник стремится не только к повторной оккупации города, но и всего левобережья реки Оскол.

На прошлой неделе российские силы активизировались в районе села Синьковка, расположенного менее чем в 10 километрах от Купянска. Противнику удалось продвинуться в направлении Петропавловки.

Жданов также подчеркнул, что Россия не снижает свой запас ниже 900 ракет, держа этот объем в качестве неприкосновенного резерва. Остальные ракеты используются для ударов по мере необходимости.

Последние новости Украины:

Оккупанты пытаются прорваться в Нью-Йорк.

Новая ось тирании: как на самом деле отразится в Украине визит Путина в КНДР.

Революция на международном рынке оружия: как война в Украине изменила западный мир.