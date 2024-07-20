Очевидно, противник стремится не только к повторной оккупации города, но и всего левобережья реки Оскол.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов поделился, за последние недели российские диверсанты дважды заходили в село Сотницкий Казачок в Харьковской области, и на прошлой неделе враг временно оккупировал это село на севере области. Однако Силам обороны Украины удалось выбить захватчиков из этого населенного пункта.

"Российские диверсанты длительное время проявляли наибольшую активность в приграничье Сумской области, однако в последнее время они активизировались и в районе Харьковщины. В связи с этим в области проходят мероприятия по усилению противодиверсионной защиты" - заметил эксперт.

На Харьковщине вражеские войска снова активизировались в районе города Купянск. Очевидно, противник стремится не только к повторной оккупации города, но и всего левобережья реки Оскол.

На прошлой неделе российские силы активизировались в районе села Синьковка, расположенного менее чем в 10 километрах от Купянска. Противнику удалось продвинуться в направлении Петропавловки.

Жданов также подчеркнул, что Россия не снижает свой запас ниже 900 ракет, держа этот объем в качестве неприкосновенного резерва. Остальные ракеты используются для ударов по мере необходимости.

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