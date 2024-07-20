ВСУ сообщают об активизации боевых действий на Торецком направлении, где российские войска пытаются прорваться к стратегически важной Константиновке.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов рассказал, российские силы усилили штурмы вблизи Торецка с целью захвата Константиновки, ключевого города в Донецкой области.

«На Торецком направлении ситуация начала осложняться в прошлом месяце, когда российские войска начали новое наступление. Это связано с тем, что в данный момент цель врага - быстро захватить Торецк, чтобы иметь прямой выход на Константиновку» - делится эксперт.

Он отметил, что враг начал сильно давить и имел определенные продвижения, захватывая населенные пункты.Константиновка является одной из ключевых целей врага на этом участке фронта. Военное руководство неоднократно заявляло об этом на официальном уровне.

Также эксперт добавил, сообщения о том, что враг использовал канализационные трубы и коллекторы для обхода укрепленных районов ВСУ, оказались фейковыми.

Также Жданов поделился, за последние недели российские диверсанты дважды заходили в село Сотницкий Казачок в Харьковской области, и на прошлой неделе враг временно оккупировал это село на севере области. Однако 12 июля стало известно, что Силам обороны Украины удалось выбить захватчиков из этого населенного пункта.

Последние новости Украины:

Оккупанты пытаются прорваться в Нью-Йорк.

Новая ось тирании: как на самом деле отразится в Украине визит Путина в КНДР.

Революция на международном рынке оружия: как война в Украине изменила западный мир.