Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал статью The Economist о том, что у россии заканчиваются запасы советской техники, и путин из-за этого может захотеть перемирие.

"У них сейчас уже возникает критическая ситуация с обеспечением компенсации потерь ежемесячных в ноль, и российское командование это очень хорошо знает. Все это их нытье о мире – оно не зря появляется именно сейчас, о прекращении огня, все эти их Орбаны разные разъезжают по миру, разговаривают о мирных переговорах и так далее", – заявил Александр Коваленко в интервью Ангелине Пычик.

По словам эксперта, это все связано именно с тем, что оккупанты истощаются, у них истощен ресурс, и в 2024 году они не могут компенсировать некоторые позиции, например, ОБТ (основной боевой танк) или ББМ (боевые бронированные машины) в ноль, они будут выходить в минус.

"То есть каждый месяц они не смогут докомпенсировать там 10-20-30 танков или ББМ, и это все будет накопительный эффект. А в свою очередь то, что осталось на складах и центрах хранения, оно все меньше и менее ремонтопригодно. Его не только меньше, и они почти опустошены эти склады и центры хранения, качество самой техники все менее и менее ремонтопригодно", – добавил Александр Коваленко.

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