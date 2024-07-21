Даже после отвода Сил обороны Украины из Крынок на левом берегу Днепра, российские оккупанты вынуждены держать там достаточное количество сил и средств.

Удержание села Крынки на левобережье Херсонщины украинским защитниками выполнило и продолжает выполнять важную задачу - сковывания российских сил группы войск "Днепр".

Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Ангелине Пичик, российские оккупационные войска своими руками создали площадку для возможного десантирования ВСУ.

"Дело в том, что они максимально разрушили Крынки, настолько их зачистили постоянными своими ударами, что нам невозможно сейчас держать позиции, там просто поле, уничтоженное вконец, но на этом поле можно осуществлять проведение десантной операции. Российское командование это понимает, и оно продолжает держать возле Крынок серьезный потенциал сил и средств, предназначенных для действия на опережение в случае, если этот десант будет происходить", – рассказал Александр Коваленко.

По словам эксперта, в Крынках нет ни одного места, где можно было бы держать позиции, там даже россияне не могут держать позиции, это серая зона.

"Там нет ни наших, ни россиян, и если они туда зайдут, то они оказываются как на открытой ладони под артиллерийским огнем и для налетов со стороны FPV-дронов, там нет никакого прикрытия", - пояснил Александр Коваленко.

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