Украинские силы обороны все чаще переходят в локальные контратаки, что существенно затрудняет планы оккупантов.

Украинские силы обороны продолжают удерживать позиции на фронте, демонстрируя эффективную оборону.



Военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил успешные действия украинских войск, которые значительно сдерживают наступление противника.

По словам Мусиенко, враг стремится добиться тактических успехов в Донецкой области, особенно на Покровском направлении. Цель оккупантов — до конца лета захватить Часов Яр и продвинуться в сторону Покровска, а также активизироваться на Торецком направлении.

"Тем не менее, украинские силы обороны все чаще переходят в локальные контратаки, что существенно затрудняет планы оккупантов. Благодаря этим контратакам, украинским войскам удается отбивать у противника некоторые позиции. Оккупанты несут значительные потери на фронте, что постепенно снижает их атакующий потенциал" - делится эксперт.

По мнению Мусиенко, у оккупантов отсутствуют возможности для достижения оперативных или стратегических успехов. Ранее он рассказал, в Волчанске врага блокируют, в частности, в районе села Тихого, где агрессор пытается взять Волчанск в полуокружение.

Наши силы держат дорогу от Шебекино под огневым контролем, сдерживая опрокидывание сил в направлении Липцев. Артиллерия активно работает, нанося врагу урон. В районе Сотницкого Казачка враг пытается действовать диверсионно-разведывательными группами, но наши силы их выбивают

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