Основные атаки российской пехоты прекратились за последние несколько дней, и российские силы действуют небольшими пешими отрядами

Российские оккупационные войска продолжают наступательные операции на нескольких участках фронта одновременно.

Основные усилия сосредоточены на направлении Авдеевка-Покровск, которое остаётся ключевым для российской армии, о чем рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Согласно британской разведке, российские силы продолжают поддерживать высокие операционные темпы на этом направлении в течение последнего месяца.

"Российские войска продвинулись к северу и западу от Очеретино в направлении Покровска, а также совершили незначительное продвижение в сторону поселка Нью-Йорк, который является хорошо укрепленным районом и последней точкой линии фронта, существовавшей до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года" - делится эксперт.

Российские войска могли взять тактическую паузу в районе Часового Яра, проводя разведывательные действия. Однако основные атаки российской пехоты прекратились за последние несколько дней, и российские силы действуют небольшими пешими отрядами.

Ранее эксперт рассказал, потеря трассы Покровск–Константиновка в Донецкой области станет болезненной для Украины, но не приведет к прорыву фронта. Оккупация Часового Яра, напротив, станет более серьезной угрозой.

Битва за Покровск продолжается уже давно. Военные допускают неблагоприятный сценарий, при котором украинские силы могут потерять трассу Покровск–Константиновка. Однако это не станет радикальным изменением на фронте.

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