Полицейские показали фотографии и видео молодого человека, подозреваемого в причастности к убийству украинского языковеда, педагога и профессора Ирины Фарион.

Министерством внутренних дел Украины были опубликованы фото, а также видео, на которых снят молодой человек в черной панаме и очках, закрывающих часть лица, пишет Politeka.net.

Опубликовав кадры, полицейские обратились к украинам: «ВНИМАНИЕ, РАЗЫСК!».

Устанавливается личность и место нахождения мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион.

Отмечается, что на момент совершения преступления подозреваемый был одет в: спортивные штаны темного цвета; черная кофта с длинным рукавом, сверху которой — футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне.

Также правоохранители подчеркивают, что на голове мужчины была панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями. На ногах у подозреваемого были белые высокие носки, кроссовки черво-черные с белой подошвой, а на руках - красные перчатки.

Приметы подозреваемого в убийстве Ирины Фарион таковы: ему примерно 20 лет, рост — 170-180 см, худощавого телосложения.

Обращаясь к украинцам, правоохранители призывают: «Если вы владеете информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение разыскиваемого злоумышленника — звоните по телефонам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102».

Однако полицейские отмечают, что принимать никаких мер для самостоятельного задержания разыскиваемого мужчины или похожего на него лица нельзя.

Напомним, что Ирина Фарион скончалась в больнице после того, как в нее выстрелили во Львове.

Убийство произошло возле дома языковеда.

За информацию, которая поможет задержать убийцу уже объявили вознаграждение, а именно - $10 000.

Об этом говорится в заявлении ячейки ВО «Свобода» в США.

«Убийство Ирины Фарион совершено по приказу москвы независимо от того, какой урод непосредственно его выполнил».

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